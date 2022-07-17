Президент «Торпедо» рассказал, что клуб продал почти 300 абонементов на новый сезон.
– Как у «Торпедо» обстоят дела с продажей абонементов?
– На данный момент продано почти 300 абонементов.
– У «Факела» за полтора часа получилось продать более пяти тысяч абонементов.
– 21 год «Факел» не играл в Премьер-лиге. Воронеж – футбольный город, как и Самара. Люди соскучились, на последние выезды приезжали по 2,5 тысячи болельщиков. Это о многом говорит.
Все-таки в Воронеже одна команда, а в Москве – пять. Плюс активные фанаты приостановили посещение стадиона, начиная с сегодняшнего матча.
– Было ли общение с фанатами на тему бойкота?
– Я в ежедневном режиме общаюсь с болельщиками. Понимаю, почему было принято такое решение. Мы много дискутируем по этому поводу, но ребята приняли такое решение, мы его уважаем. Будем стараться своей игрой доказать, что все-таки нужно посещать матчи, – заявил Денис Маслов.