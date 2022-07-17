Президент рассказал, что клуб продал почти 300 абонементов на новый сезон.

– Как у «Торпедо» обстоят дела с продажей абонементов?

– На данный момент продано почти 300 абонементов.

– У за полтора часа получилось продать более пяти тысяч абонементов.

– 21 год «Факел» не играл в Премьер-лиге. Воронеж – футбольный город, как и Самара. Люди соскучились, на последние выезды приезжали по 2,5 тысячи болельщиков. Это о многом говорит.

Все-таки в Воронеже одна команда, а в Москве – пять. Плюс активные фанаты приостановили посещение стадиона, начиная с сегодняшнего матча.

– Было ли общение с фанатами на тему бойкота?

– Я в ежедневном режиме общаюсь с болельщиками. Понимаю, почему было принято такое решение. Мы много дискутируем по этому поводу, но ребята приняли такое решение, мы его уважаем. Будем стараться своей игрой доказать, что все-таки нужно посещать матчи, – заявил Денис Маслов.