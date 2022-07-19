Тен Хаг считает Магуайра игроком основы «МЮ»: «Харри впечатляет, и я многого жду от него. Поддержу его всем, чем могу»

Тренер Эрик тен Хаг высказался о .

– Вы любите играть с высокой линией обороны. Как вы считаете, Харри Магуайр способен играть так?

– Думаю, да. И я считаю, что у нас хорошие центральные защитники. Харри – один из них. Он может играть и слева, и справа, потому что это правоногий центральный защитник.

– Были ли у вас сомнения по поводу того, чтобы капитанская повязка осталась у Магуайра? Не думали ли вы провести голосование среди игроков?

– Нет. Я всегда считал, что вопрос о капитане должен решать я. Строительство команды – это важный момент, и речь всегда идет о группе лидеров. Капитан играет очень важную роль, и я доволен Магуайром.

– Обычно капитан играет в каждом матче. Вы считаете Магуайра основным игроком?

– Думаю, он им является. Харри доказал это в прошлом, но ему нужно доказывать это и в настоящем, и в будущем. Он сыграл 60 матчей за сборную Англии.

Харри впечатляет, и я многого жду от него. Но конкуренция в команде существует, она необходима «Манчестер Юнайтед».

Невозможно побеждать, используя 11 игроков. Нам нужна обойма – особенно в сезоне, когда предстоит провести столько матчей. Мы будем играть в Лиге Европы, в чемпионате Англии, а еще впереди чемпионат мира. Так что нам нужна полная заявка качественных футболистов. Здесь важно качество, а не количество.

– У Харри был сложный сезон. Надеетесь ли вы, что сохранение капитанской повязки добавит ему уверенности?

– Это может помочь. Я буду поддерживать его всем, чем могу. Но все-таки он должен пройти через это сам, и у него есть качества для этого. В прошлом Магуайр часто это демонстрировал, – сказал тен Хаг.