Магуайр про «МЮ»: «Не может каждый сезон идти как по маслу. В этом хотим вернуть клубу трофеи»

Защитник надеется, что новый сезон будет лучше прошлого.

«Прошлый сезон был разочаровывающим. Как я, так и команда играли не лучшим образом. Но хорошая карьера может длиться 10-15 лет, и невозможно добиться того, чтобы каждый год все шло как по маслу, без трудностей. Придется бороться, будут и неудачи. Прошлый год, безусловно, был для меня неудачным.

Но теперь все позади, мы смотрим вперед и хотим вернуть этому клубу трофеи. Это главное», – сказал капитан команды.

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