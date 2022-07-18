Эрик тен Хаг: «МЮ» – серьезное испытание, но я выжимал максимум из всех команд. Верю в успех»

Главный тренер Эрик тен Хаг высказался о своей новой работе.

– Насколько это большой вызов?

– Мне эта работа в радость, поэтому я и взялся за нее. Я знаю, что будет непросто, но это меня по-своему радует и заряжает энергией. Со всеми причастными людьми мы должны работать сообща, и это должно заложить основы нашего успеха.

– Что заставляет вас верить, что вы добьетесь успеха там, где провалились другие?

– Отмечу, что вера моя сильна. Это серьезное испытание, но до этого момента из всех своих команд я выжимал максимум. Это самый сложный проект, я понимаю, но я убежден, что смогу добиться успеха.

И мы пытаемся вернуть уверенность игрокам. Это один из главных факторов на пути к успеху, – заявил трехкратный чемпион Нидерландов во главе «Аякса».