Василий Уткин: «Оформлять Fan ID пока не хочу, во многом солидарен с фанатами. На кой черт он детям, идущим на футбол с родителями?»

не хочет оформлять Fan ID.

«Я в прошедшем сезоне был на стадионе раза 3-4. Все разы – по приглашению. Еще в допандемийную эпоху у меня был билет в спартаковскую ложу, а перед самой пандемией мне подарили на день рождения билеты на ЦСКА – .

После этого был карантин, и на футбол я приходил, потому что у меня совпадал поход с разными встречами. Мне в комментариях пишут: дизреспект, Василий, вы не с фанатами! Друзья, но я же и не был, это, во-первых.

А во-вторых, я во многом солидарен с фанатами по поводу Fan ID. Но, друзья, вы же дома собираетесь смотреть футбол? А мне нужно о нем рассказывать – это работа, а не форма досуга. Но пока оформлять Fan ID не хочу.

Обычно известно, кто вносит законопроект. Кто внес законопроект о Fan ID? И совершенно непонятно, каким образом футбол должен стать безопаснее. Моя добрая знакомая за Fan ID выступает – ей, видимо, опасно на футболе находиться.

Даже если это вводится в целях безопасности, то на кой черт нужен Fan ID детям, которые идут на футбол с родителями? Самый очевидный вопрос», – сказал журналист и блогер.

Протест фанатов «Зенита» против Fan ID: баннер с колючей проволокой, досмотрами, дубинками и собаками

Дочери Карпина пока не смогли оформить Fan ID. Для детей и иностранцев процедура сложнее

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись