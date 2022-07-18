Евгений Кафельников: «Даже если Касаткина сменит спортивное гражданство, на моем отношении к ней это никак не скажется»

Бывшая первая ракетка мира прокомментировал слова о возможной смене гражданства.

«К Дарье отношусь очень хорошо и поддержу любое решение, которое она примет. Даже если она решит сменить спортивное гражданство, на моем отношении к ней это никак не скажется.

Это действительно едва ли не единственный выход для спортсменов продолжать выступать на международных соревнованиях. Что еще остается им делать, если к нам сейчас такое отношение? Считаю, они имеют право поступать так, как считают нужным. Мне трудно говорить, станет ли смена гражданства тенденцией в ближайшее время. Не знаю, какие нюансы при этом есть», – цитирует Кафельникова РИА Новости.

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