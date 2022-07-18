Алексис Бека-Бека: «У «Локомотива» все шансы на титул. Мы готовы сражаться за золото на 100%»

Хавбек «Локомотива» поделился ожиданиями от сезона Мир .

– будет бороться за чемпионство в этом сезоне?

– Если мы будем играть как можно лучше, «Локо» станет чемпионом России. У нашей команды есть все шансы на чемпионство. Мы готовы сражаться за золотые медали на 100%.

– Где ты хочешь играть в будущем?

– Не знаю, честно. Моя задача – играть и выкладываться по максимуму. Посмотрим, что будет в будущем.

– Писали, что заинтересована в тебе. Это правда?

– Я об этом ничего не знаю, – сказал полузащитник.