Алексис Бека-Бека: «У «Локомотива» все шансы на титул. Мы готовы сражаться за золото на 100%»

Хавбек «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился ожиданиями от сезона Мир РПЛ.
– «Локомотив» будет бороться за чемпионство в этом сезоне?
– Если мы будем играть как можно лучше, «Локо» станет чемпионом России. У нашей команды есть все шансы на чемпионство. Мы готовы сражаться за золотые медали на 100%.
– Где ты хочешь играть в будущем?
– Не знаю, честно. Моя задача – играть и выкладываться по максимуму. Посмотрим, что будет в будущем.
– Писали, что «Аталанта» заинтересована в тебе. Это правда?
– Я об этом ничего не знаю, – сказал полузащитник.