Алексис Бека-Бека: «У «Локомотива» все шансы на титул. Мы готовы сражаться за золото на 100%»

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Алексис Бека-Бека Футбол

Хавбек «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился ожиданиями от сезона Мир РПЛ.

«Локомотив» будет бороться за чемпионство в этом сезоне?

– Если мы будем играть как можно лучше, «Локо» станет чемпионом России. У нашей команды есть все шансы на чемпионство. Мы готовы сражаться за золотые медали на 100%.

– Где ты хочешь играть в будущем?

– Не знаю, честно. Моя задача – играть и выкладываться по максимуму. Посмотрим, что будет в будущем.

– Писали, что «Аталанта» заинтересована в тебе. Это правда?

– Я об этом ничего не знаю, – сказал полузащитник.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные