Кротов об 1:1 с «Локо»: «Самое главное – «Пари НН» показал характер. Это очень важно для нас»

Теги Локомотив Александр Козлов премьер-лига Россия Георгий Ярцев Вячеслав Кротов Пари НН Футбол

Вячеслав Кротов оценил ничью «Пари НН» с «Локомотивом» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

«В первом тайме у нас было удаление. Выходил на замену с указанием тренера, что надо цепляться за мячи, попробовать убежать и забить гол. В итоге получилось сравнять счет и взять очко.

Самое главное, что показали характер. Это очень важно для нас. Хочу отметить хорошую физическую готовность игроков и поздравить ребят с этой заслуженной ничьей.

И еще хотел бы, пользуясь случаем, посвятить гол Александру Козлову — моему другу. И Георгию Александровичу Ярцеву. Царствие им небесное!» – сказал форвард «Пари НН».

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