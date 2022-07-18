Кротов об 1:1 с «Локо»: «Самое главное – «Пари НН» показал характер. Это очень важно для нас»

оценил ничью «Пари НН» с (1:1) в 1-м туре Мир .

«В первом тайме у нас было удаление. Выходил на замену с указанием тренера, что надо цепляться за мячи, попробовать убежать и забить гол. В итоге получилось сравнять счет и взять очко.

Самое главное, что показали характер. Это очень важно для нас. Хочу отметить хорошую физическую готовность игроков и поздравить ребят с этой заслуженной ничьей.

И еще хотел бы, пользуясь случаем, посвятить гол — моему другу. И Георгию Александровичу Ярцеву. Царствие им небесное!» – сказал форвард .