Бека-Бека интересен «Аталанте». Клубу нравится универсальность опорника «Локо» (Media Foot)

«Аталанте» интересен полузащитник .

Как пишет Media Foot, итальянский клуб хочет усилить полузащиту и особое внимание уделяет молодым французским игрокам.

«Аталанте» интересен 23-летний опорник , который уже два сезона является основным игроком английского клуба.

Более приемлемым с финансовой точки зрения вариантом считается Бека-Бека, который выступает за «Локо» с лета прошлого года. «Аталанте» нравится универсальность 21-летнего футболиста – он способен играть не только в опорной зоне, но и в центре обороны.

Бека-Бека сыграл 26 матчей за московский клуб во всех турнирах в прошлом сезоне и отдал 3 результативные передачи. Его подробную статистику можно изучить по ссылке.