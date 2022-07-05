Бека-Бека интересен «Аталанте». Клубу нравится универсальность опорника «Локо» (Media Foot)

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«Аталанте» интересен полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека.

Как пишет Media Foot, итальянский клуб хочет усилить полузащиту и особое внимание уделяет молодым французским игрокам.

«Аталанте» интересен 23-летний опорник «Саутгемптона» Ибраима Диалло, который уже два сезона является основным игроком английского клуба.

Более приемлемым с финансовой точки зрения вариантом считается Бека-Бека, который выступает за «Локо» с лета прошлого года. «Аталанте» нравится универсальность 21-летнего футболиста – он способен играть не только в опорной зоне, но и в центре обороны. 

Бека-Бека сыграл 26 матчей за московский клуб во всех турнирах в прошлом сезоне и отдал 3 результативные передачи. Его подробную статистику можно изучить по ссылке.

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