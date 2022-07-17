Йозеф Циннбауэр: «У «Локо» молодая команда. Мы должны хладнокровнее пользоваться моментами»

Главный тренер прокомментировал ничью с .

Встреча 1-го тура Мир завершилась со счетом 1:1.

«Какое-то время мы контролировали игру. Затем у «Нижнего Новгорода» случилось удаление, после этого схема игры поменялась – и у нас, и у соперника.

И иногда случается футбольный парадокс: против команды, играющей вдесятером, сложнее играть. Там ребята больше бегают, больше стараются сохранять концентрацию. Ближе к концу первого тайма мы все больше и больше атаковали, наращивали преимущество, будучи в большинстве.

Во второй половине мы добавили игрока в атаку, который должен был освежить игру впереди. Следствием этого стал забитый гол, можно сказать, вознаградил нас за такие действия.

У нас было достаточно шансов, чтобы увеличить счет, были хорошие моменты. Был удар в штангу, неназначенный пенальти, мы должны были забить еще.

Конечно, это одна из тех игр, из которой надо извлечь уроки на будущее. У нас молодая команда. Нам есть, чему поучиться, особенно при игре в обороне. Мы ни в коем случае не должны давать сопернику ни малейшего шанса. И наоборот более спокойно и хладнокровно пользоваться своими шансами и сводить игру в нашу пользу», – сказал Циннбауэр.