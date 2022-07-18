В Ростове-на-Дону откроют офис для оформления Fan ID рядом с кассами «Ростов-Арены». Заявки оставили более 6 тысяч жителей региона

Более 6 тысяч жителей Ростовской области подали заявки на оформление Fan ID.
Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
«Болельщику нужно зайти в свой профиль на Госуслугах, заполнить анкету и загрузить фото. После этого необходимо прийти в МФЦ, чтобы подтвердить личность. Процедура занимает несколько минут.
В Ростовской области 1400 окон МФЦ. Паспорт болельщика можно получить в любом из них.
Кроме того, дополнительный офис для оформления таких карт работает на «Ростов-Арене». Пока там шесть окон, но в ближайшее время их число увеличится до десяти.
Еще один офис скоро откроется рядом с кассами», – сказал Хохлов.
31 июля «Ростов» проведет первый домашний матч в нынешнем сезоне Мир РПЛ против «Химок».