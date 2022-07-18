В Ростове-на-Дону откроют офис для оформления Fan ID рядом с кассами «Ростов-Арены». Заявки оставили более 6 тысяч жителей региона

Более 6 тысяч жителей Ростовской области подали заявки на оформление Fan ID.

Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

«Болельщику нужно зайти в свой профиль на Госуслугах, заполнить анкету и загрузить фото. После этого необходимо прийти в МФЦ, чтобы подтвердить личность. Процедура занимает несколько минут.

В Ростовской области 1400 окон МФЦ. Паспорт болельщика можно получить в любом из них.

Кроме того, дополнительный офис для оформления таких карт работает на . Пока там шесть окон, но в ближайшее время их число увеличится до десяти.

Еще один офис скоро откроется рядом с кассами», – сказал Хохлов.

31 июля «Ростов» проведет первый домашний матч в нынешнем сезоне против «Химок».