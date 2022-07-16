Трефилов об отклонении апелляции РФС: «От этого решения потеряют и европейский футбол, и мировой. Дурость и тупость. Не по-пацански»

высказался о решении CAS по апелляции .

Накануне Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Российского футбольного союза и российских клубов на отстранение России от международных турниров.

«Футбол – самый почитаемый вид спорта, как ни крути. От решения CAS все потеряют: и европейский футбол, и российский, и мировой. Это решение – дурость и тупость.

Извините, что вернусь в детство, но это не по-пацански. У пацанов такого не было.

Если ты где-то напортачил, ты становишься изгоем и прокаженным, но в чем футболисты-то напортачили? Надо быть честным до конца, а этого нет», – сказал заслуженный тренер России по гандболу.

CAS заявил, что российские сборные и клубы не ответственны за ситуацию на Украине, но ФИФА и УЕФА должны обеспечить безопасность матчей