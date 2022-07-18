Войчех Шченсны: «Поражает то, что в клубах нет обязательной психологической подготовки. Любой игрок скажет, что на 70% выступление зависит от происходящего в голове»

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Вратарь «Ювентуса» Войчех Шченсны рассказал о важности заботы о психическом здоровье.

«Меня просто поражает то, что в 2022 году в профессиональных клубах все еще нет обязательной психологической подготовки игроков.

Это ненормально. Возьмите интервью у любого футболиста, и он скажет вам, что примерно на 70% выступление зависит от того, что происходит в голове. А сейчас все обязательные тренировки связаны лишь с физической подготовкой.

В клубах есть психологи, и можно воспользоваться их услугами при желании, но обязательной работы в этом направлении нет. А должна быть, особенно тогда, когда все складывается хорошо.

Нужно обращаться к психологу не только тогда, когда ситуация уже плохая. Если ты хочешь разобраться в том, что происходит у тебя в голове, лишь тогда, когда проблемы уже возникли, сделать это сложнее», – сказал поляк в интервью Kanał Sportowy.

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