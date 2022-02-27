Шченсны об Украине: «Не злюсь на россиян. Знаю, что большинство против происходящего, это решение правительства»

высказался о ситуации на Украине.

«Я не злюсь на всех россиян. Знаю, что большинство против происходящего, но правительство приняло такое решение. Соцсети нужны не только для того, чтобы праздновать футбольные победы, но и для того, чтобы высказываться о положении вещей.

Надеюсь, все сборные последуют нашему примеру и откажутся играть против России. Посмотрим, даст ли ФИФА им место на чемпионате мира.

Я решил не участвовать в плей-офф, и я рад, что партнеры по команде приняли такое же решение. Если нам вынесут техническое поражение, то мы как минимум будем знать, что приняли правильное решение. Мы сделали то, что должны были», – сказал Шченсны для DAZN.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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