Дзюба не летал в Баку, «Карабах» и «Нефтчи» к нему не обращались. Форвард отказал бы азербайджанским клубам («Матч ТВ»)

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Нефтчи высшая лига Азербайджан Карабах Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба не летал в Баку и не заинтересован в игре в чемпионате Азербайджана.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший нападающий «Зенита» может перейти в «Нефтчи» или «Карабах» и уже прилетел в Азербайджан на переговоры.

По информации «Матч ТВ», 33-летний игрок на выходных был в Москве.

«Контактов с Азербайджаном не было. И если бы вышли [с предложением], то последовал бы отказ.

На выходные Артем летал не в Баку, а в Москву. Никто из «Карабаха» или «Нефтчи» не обращался», – сообщили в окружении футболиста.

В прошлом сезоне Артем забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит», из которого он ушел по истечении срока контракта.

Сейчас Дзюба поддерживает форму с «Рубином».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные