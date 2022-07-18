Дзюба не летал в Баку, «Карабах» и «Нефтчи» к нему не обращались. Форвард отказал бы азербайджанским клубам («Матч ТВ»)

не летал в Баку и не заинтересован в игре в чемпионате Азербайджана.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший нападающий «Зенита» может перейти в «Нефтчи» или «Карабах» и уже прилетел в Азербайджан на переговоры.

По информации , 33-летний игрок на выходных был в Москве.

«Контактов с Азербайджаном не было. И если бы вышли [с предложением], то последовал бы отказ.

На выходные Артем летал не в Баку, а в Москву. Никто из или не обращался», – сообщили в окружении футболиста.

В прошлом сезоне Артем забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит», из которого он ушел по истечении срока контракта.

Сейчас Дзюба поддерживает форму с «Рубином».