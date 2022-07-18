Депутат Терюшков: «Советую Дзюбе остаться в РПЛ. Если здесь нет предложений, он волен выбирать клуб из дружественных стран»

Теги Химки Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Роман Терюшков Илья Садыгов Футбол

«Химки» готовы рассмотреть трансфер форварда Артема Дзюбы.

– Артем действительно талантливый футболист и поиграет еще не один год. Конечно, он должен иметь игровую практику. Хотелось бы видеть его в российском чемпионате, чтобы он радовал нас своей игрой.

Мой совет Артему – остаться в РПЛ, тем более с нападающими у нас очень сложная ситуация. Их достаточно мало, тем более таких фактурных.

Однако если здесь нет предложений, которые будут соответствовать его пожеланиям, он волен выбирать клуб из дружественных стран.

– Если зарплатные ожидания снизятся, вы бы рассмотрели его в качестве усиления команды?

– Если они снизятся и будут соответствовать нашим возможностям, мы бы его, конечно же, рассмотрели. Хотя у нас высокий фактурный нападающий Илья Садыгов. Но чем больше нападающих, тем лучше, – сказал депутат Роман Терюшков, состоящий в наблюдательном совете «Химок».

Сейчас Дзюба, находящийся в статусе свободного агента, поддерживает форму с «Рубином».

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