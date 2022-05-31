Чистяков о борьбе за чемпионство: «Когда увидел разницу в 9 очков, удивился: «Динамо» весь чемпионат нас поджимало! Даже немного разочаровался»

подвел итоги сезона для «Зенита».

– Давайте подведем итоги сезона в стиле блиц-опроса. Самый эмоциональный матч?

– Лондон, «Стэмфорд Бридж», выездная игра Лиги чемпионов с «Челси». Это сто процентов. После каждой встречи, конечно, устаешь, но тут, помню, пришел в раздевалку, плюхнулся на скамейку и понял – у меня вообще нет сил, все до капельки отдал на поле. Еле до душа потом дошел (улыбается).

– Лучший матч «Зенита» в сезоне?

– Знаете, какой сразу приходит в голову? Как это ни парадоксально прозвучит – выездной с «Бетисом» в Лиге Европы. Там была нереальная атмосфера и все именно по-футбольному.

При этом, как мне показалось, мы сыграли неплохой матч. Плюс мне удалось забить в самой концовке, но, как вы знаете, тот гол отменили. Немного обидно, но это просто стечение обстоятельств. А в целом – отмечу именно этот матч, в котором все 90 минут получал большое удовольствие.

– Ключевой матч в борьбе за чемпионство?

– Выездной с «Краснодаром», когда выиграли 3:1. Мы доводим отрыв от «Динамо» до 6 очков, а впереди две домашние встречи с «Локо» и «Химками». После этого я понял: при своих болельщиках золото мы уже никак не можем упустить. Так что в моем понимании – именно эта игра.

– Какой матч «Зенита» в чемпионском сезоне стал для вас «ложкой дегтя»?

– Наверно, с «Ростовом» дома, когда привез пенальти и меня заменили в первом тайме. Представляете, как я настраивался на матч против своей бывшей команды, а тут такое – игра у меня совсем не получилась.

– Удивил тот факт, что не до конца боролось с за чемпионство?

– Да! Знаете, когда за тур до конца чемпионата открыл таблицу и увидел разницу в 9 очков, невольно удивился: как так – ведь «Динамо» весь чемпионат нас поджимало! И, очень хорошо, кстати, что наступали нам на пятки. Не давали расслабиться. А из-за этих 9 очков даже немного разочаровался. Но потом подумал: это все же не наши проблемы. Главное, мы – чемпионы.

– А вылет удивил?

– Очень! Это отдельная история. И тут я тоже чуточку расстроен за Леонида Слуцкого. Симпатизирую ему как тренеру, хоть лично его и не знаю. Да и Казань – футбольный город, команда была достаточно хорошая.

– С Артемом Дзюбой и после окончания сезона успели попрощаться?

– Лично не успел – ведь в Нижний Новгород из-за операции не летал. В командном чате, конечно, пожелал им удачи. Лично пока не писал – не хочется сейчас ребят напрягать. Понимаю, что в данный момент у ребят очень много забот. Но потом обязательно напишу и мы увидимся. Но не попрощаемся, а скажем друг другу – до встречи.

– С планами на отпуск определились?

– Обязательно поеду домой к родным в Пикалево. Потом, может быть, куда-то в такое место на море, чтобы были процедуры для носа. А так главное набраться сил – и вперед в новый сезон, – сказал защитник «Зенита».