Глава «Локо» о судействе в матче с «Пари НН» (1:1): «Просто слабое, оно наш чемпионат не красит»

раскритиковал судейство в матче «Локомотив» – .

Встреча 1-го тура Мир завершилась вничью 1:1.

«Такое судейство чемпионат наш не красит, не делает сильнее. Просто слабое судейство.

Я про конкретные эпизоды. Просто говорю, что так не судят в современных чемпионатах», – сказал председатель совета директоров .

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с . В конце основного времени Вильзон Изидор пробил по воротам соперника с минимального расстояния и попал в руку Дмитрию Стоцкому. После консультации с ВАР арбитр не назначил пенальти.

Отметим, что «Локо» играл в большинстве с 28-й минуты.