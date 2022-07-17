Глава «Локо» о судействе в матче с «Пари НН» (1:1): «Просто слабое, оно наш чемпионат не красит»

Александр Плутник раскритиковал судейство в матче «Локомотив» – «Пари НН».
Встреча 1-го тура Мир РПЛ завершилась вничью 1:1.
«Такое судейство чемпионат наш не красит, не делает сильнее. Просто слабое судейство.
Я про конкретные эпизоды. Просто говорю, что так не судят в современных чемпионатах», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. В конце основного времени Вильзон Изидор пробил по воротам соперника с минимального расстояния и попал в руку Дмитрию Стоцкому. После консультации с ВАР арбитр не назначил пенальти.
Отметим, что «Локо» играл в большинстве с 28-й минуты.