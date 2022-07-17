Кротов забил в Мир РПЛ впервые больше чем за год – «Локо» в дебютной игре за «Пари НН»

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Вячеслав Кротов забил за «Пари НН» в дебютном матче.

Бывший нападающий «Уфы» вышел на замену в игре 1-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (1:1, второй тайм) и отметился голом на 70-й минуте.

Это первый гол 29-летнего форварда в Премьер-лиге больше чем за год. До этого он в последний раз забивал за «Уфу» в ворота «Сочи» в апреле прошлого года.

Отметим, что «Пари НН» против «Локомотива» играет вдесятером с 28-й минуты после удаления Тимура Сулейманова.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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