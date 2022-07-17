«Локо» нанес 30 ударов по воротам «Пари НН». Это их лучший результат в матче РПЛ с 2011 года

«Локомотив» нанес 30 ударов по воротам «Пари НН».

Это лучший результат клуба в матче с 2011 года. забил гол своим единственным ударом в створ. Матч 1-го тура Мир РПЛ завершился вничью 1:1.

У голом отметился . Он забил в РПЛ впервые с середины апреля, прервав пятиматчевую сухую серию. Сегодня француз был лучшим по ударам (7), заработанным на себе фолам (3) и касаниям в чужой штрафной (10).

вышел в стартовом составе «Локомотива» в матче РПЛ лишь во второй раз в 2022 году и отдал голевую передачу, последний ассист у Антона был еще в июле прошлого года. Сегодня он также был лучшим по передачам под удар (5).

Отметим, что по угловым у «Локомотива» было огромное преимущество в этом матче – 16:0.