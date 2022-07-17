«ПСЖ» оформил трансфер Экитика как аренду, чтобы вписаться в ФФП. «Реймс» получит 28,5+6,5 млн евро

Стало известно, почему переход в из оформлен как аренда.

Как пишет журналист Goal France Марк Мешенуа, парижане оформили переход 20-летнего форварда в виде аренды с правом выкупа, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

«Реймс» получит 28,5 млн евро гарантированных выплат за Экитика. Еще 6,5 млн евро предусмотрены в виде бонусов. Часть от этой суммы «ПСЖ» все же выплатит в этом сезоне.

В прошлом сезоне француз забил 10 голов в Лиге 1 за 24 матча и стал лучшим бомбардиром «Реймса». Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.