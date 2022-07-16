Переход Экитика в «ПСЖ», ожидавшийся этим вечером, отложен из-за разногласий между игроком и «Реймсом». Клуб не хочет отдавать лучшему бомбардиру процент от суммы перепродажи

Переход лучшего бомбардира в «ПСЖ» задерживается.

Как сообщает Culture PSG, футболист вчера прибыл в Париж для подписания контракта с новой командой. Предполагалось, что вечером в субботу о сделке должны были объявить официально. Она оценивается в 28,5 млн евро плюс 7 млн в качестве бонусов.

Однако, по информации L’Equipe, завершение процедуры пришлось отложить из-за того, что между участниками не был своевременно улажен вопрос о проценте от суммы перепродажи. В «Реймсе» считают, что, приняв предложение «ПСЖ», а не «Ньюкасла», и так пошли Экитику на определенные уступки, а потому не хотят отдавать игроку долю, согласованную с ним в 2020 году.

Ожидается, что решение будет найдено в ближайшее время, после чего Юго сможет отправиться в Японию и присоединиться к новым партнерам.

Со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Ускользающая цель «Ньюкасла» – форвард Экитик. Дважды согласовали трансфер, а он так хочет в «ПСЖ», что готов ждать в «Реймсе»