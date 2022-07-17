Мостовой об 1:1 «Спартака» и «Ахмата»: «Средняя, слабенькая игра. Сейчас многие матчи непонятно какие – иностранцы уезжают»

оценил ничью «Спартака» с (1:1) в 1-м туре Мир .

«Честно говоря, слабый футбол. И от «Спартака», и «Ахмата». «Ахмат», имея преимущество в одного футболиста и по счету, это преимущество в итоге упустил. Он отдал инициативу – «Спартак» в меньшинстве стал атаковать, а «Ахмат» начал удерживать счет.

За это он и поплатился. Потому что есть футболисты такого класса и мастерства, как Промес и Мозес, который вышел и положил такой шикарный мяч. «Ахмат» сейчас сожалеет, а «Спартак» спасся благодаря Мозесу. И Соболев вышел хорошо.

А так, конечно, слабо обе команды сыграли. Средняя, слабенькая игра. Но сейчас многие игры непонятно какие. Потому что иностранцы уезжают», – сказал экс-игрок красно-белых.

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