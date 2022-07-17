Абаскаль об удалении Рыбуса в Грозном: «Он извинился перед партнерами. Больше таких ситуаций с ним не произойдет, уверен»

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Гильермо Абаскаль высказался об удалении защитника «Спартака» Мачея Рыбуса.

Главный тренер красно-белых поделился мнением после матча 1-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (1:1).

— «Спартак» берет опытного игрока Рыбуса. За одну минуту человек заслуживает просто трех карточек. Такой опытный игрок имеет на это право? Если бы было возможно, вы бы его оштрафовали?

— Что касается штрафов, это внутренние дела клуба. Какие решения мы примем, это внутренние моменты.

По самому моменту: Рыбус действительно опытный игрок. Он с первых дней показывал себя как большой профессионал, у него было большое желание.

Сегодня произошел этот эпизод, но он прекрасно понимает, что произошло. Он извинился перед партнерами по команде за произошедшее. Уверен, в ближайшее время он захочет исправиться и сделает все как большой профессионал, он постарается доказать, что это была случайность. Уверен, больше таких ситуаций с ним не произойдет, – сказал Абаскаль.

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