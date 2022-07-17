«Аякс» покупает защитника «Рейнджерс» и Нигерии Басси за 22+5 млн евро. Это рекордная продажа клуба из Глазго

Защитник «Рейнджерс» Кэлвин Басси близок к переходу в «Аякс».
Амстердамцы согласовали трансфер 22-летнего игрока сборной Нигерии за 22 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Также клуб из Глазго получит 10% с последующей продажи Басси.
Таким образом, в случае сделки это будет рекордная продажа в истории «Рейнджерс», которые два года назад заплатили за футболиста «Лестеру» лишь 230 тысяч фунтов.
В январе «Рейнджерс» продали защитника Натана Паттерсона «Эвертону» за 16 млн фунтов (19 млн евро).