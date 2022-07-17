«Аякс» покупает защитника «Рейнджерс» и Нигерии Басси за 22+5 млн евро. Это рекордная продажа клуба из Глазго

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Защитник «Рейнджерс» Кэлвин Басси близок к переходу в «Аякс».

Амстердамцы согласовали трансфер 22-летнего игрока сборной Нигерии за 22 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Также клуб из Глазго получит 10% с последующей продажи Басси.

Таким образом, в случае сделки это будет рекордная продажа в истории «Рейнджерс», которые два года назад заплатили за футболиста «Лестеру» лишь 230 тысяч фунтов.

В январе «Рейнджерс» продали защитника Натана Паттерсона «Эвертону» за 16 млн фунтов (19 млн евро).

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