ЦСКА интересуется защитником «Аякса» Магальяном («СЭ»)

ЦСКА интересуется защитником «Аякса» Лисандро Магальяном.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне 28-летний центральный защитник из Аргентины играл за «Андерлехт» на правах аренды,
Он провел за бельгийский клуб 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее он выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне». Контракт Магальяна с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.