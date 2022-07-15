ЦСКА интересуется защитником «Аякса» Магальяном («СЭ»)

интересуется защитником .

Об этом сообщает .

В прошедшем сезоне 28-летний центральный защитник из Аргентины играл за на правах аренды,

Он провел за бельгийский клуб 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее он выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне». Контракт Магальяна с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.