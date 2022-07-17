Гендиректор «Зенита» об 1:1 с «Химками»: «Это еще раз показывает, что на одном мастерстве в нашем чемпионате победить невозможно»

Гендиректор оценил ничью с «Химками» (1:1) в 1-м туре Мир .

«Этот результат, как обратил внимание Сергей Богданович [Семак], заслуженный. Несмотря на доминирование в первом тайме и хорошо забитый гол, команда снизила интенсивность и скорость передвижения по полю. Хорошая оборона «Химок», которую поставил Юран – пять защитников, строго выдерживавших линию, – не создавала больших разрывов по горизонтали между линиями, не позволила развить результат.

Во втором тайме владение мячом изменилось, у «Химок» стали проходить острые контратаки – я насчитал три голевых момента у Руденко, были и еще моменты. Результат мог быть и не ничейным, а в пользу «Химок».

Это еще раз показывает, что на одном мастерстве в нашем чемпионате победить невозможно. Это обещает нам интересный турнир, несмотря на брюзжание многих специалистов и псевдоспециалистов.

После забитого мяча игра перестала идти по правильному сценарию. Думаю, нельзя играть на первой или второй скорости, нужно действовать на повышенных скоростях и даже включать турбонадув», – сказал .