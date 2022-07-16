Оливер Кан: «Де Лигт хочет перейти в «Баварию». Продолжим общаться и посмотрим, что будет»

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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил интерес к защитнику Маттейсу де Лигту.

«У нас был разговор. Футболист хочет перейти в «Баварию».

Мы продолжим общаться и посмотрим, как все будет складываться. Я очень осторожен, когда дело касается прогнозов», – заявил Кан в интервью Bayerischer Rundfunk.

Сообщалось, что «Бавария» предложила «Ювентусу» 60 млн евро и еще 10 млн в качестве дополнительных выплат, но туринцы отказались продать защитника за эту сумму.

Подробно со статистикой выступлений де Лигта можно ознакомиться здесь.

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