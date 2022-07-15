Президент «Урала» о Дзюбе: «Пригодился бы нам, но не потянем его зарплату»

Президент «Урала» оценил вероятность подписания экс-форварда «Зенита» .

— Дзюба так пока и не нашел себе новую команду и тренируется с «Рубином». Не хотите позвонить ему и пригласить в ?

— Честно? Не было такой мысли.

— Почему?

— Читал, что у него есть варианты в Турции, еще где-то.

— Но там не сложилось.

— Все равно — мы не потянем его зарплату. Поэтому я ему и не звонил.

— Но у вас же играли и Павлюченко, и Погребняк. Почему бы теперь не позвать Дзюбу?

— Паша и Рома нам помогли. Благодарен им. Но что касается Дзюбы, не думаю, что он дал бы нам положительный ответ. Так зачем время тратить? А так — у меня нормальные с ним отношения. Считаю, такой нападающий «Уралу» бы пригодился. Но...

— Допускаете, что он продолжит карьеру в Первой лиге?

— Но я же не знаю всех нюансов. Наверное, у Артема есть веские причины, чтобы поддерживать форму с казанцами. Не сомневаюсь, что он найдет себе команду. Дзюба — один из лучших российских форвардов. Не будет он играть в ФНЛ, – сказал .