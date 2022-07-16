Агент Левандовского о переходе в «Барсу»: «Роберт заслужил новый вызов после стольких лет верной службы «Баварии»

Агент Роберта Левандовского прокомментировал переход форварда в «Барселону».

«Я хотел бы поблагодарить «Баварию» – и особенно Оливера [Кана] и Хасана [Салихамиджича] – за то, что они наконец-то поняли и с уважением относились к мечте Роберта о новом карьерном вызове.

Алемани, Салихамиджич и я непрерывно общались по телефону до полуночи в пятницу. Мы хотели найти лучшее решение для всех. В конце концов, думаю, все выиграют в этой истории.

Роберт заслуживает того, чтобы принять новый вызов с высоко поднятой головой после стольких лет верной службы «Баварии». А получила очень хорошую финансовую компенсацию.

Этот клуб всегда будет одним из величайших в мире. Желаю им удачи и успеха в следующем сезоне», – сказал Пини Захави в интервью Sky Sport Deutschland.

Сообщалось, что и «Бавария» согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро. Его контракт будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на год.