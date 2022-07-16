Агент Левандовского о переходе в «Барсу»: «Роберт заслужил новый вызов после стольких лет верной службы «Баварии»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Матеу Алемани Футбол

Агент Роберта Левандовского прокомментировал переход форварда в «Барселону».

«Я хотел бы поблагодарить «Баварию» – и особенно Оливера [Кана] и Хасана [Салихамиджича] – за то, что они наконец-то поняли и с уважением относились к мечте Роберта о новом карьерном вызове.

Алемани, Салихамиджич и я непрерывно общались по телефону до полуночи в пятницу. Мы хотели найти лучшее решение для всех. В конце концов, думаю, все выиграют в этой истории.

Роберт заслуживает того, чтобы принять новый вызов с высоко поднятой головой после стольких лет верной службы «Баварии». А «Бавария» получила очень хорошую финансовую компенсацию.

Этот клуб всегда будет одним из величайших в мире. Желаю им удачи и успеха в следующем сезоне», – сказал Пини Захави в интервью Sky Sport Deutschland.

Сообщалось, что «Барселона» и «Бавария» согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро. Его контракт будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на год.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные