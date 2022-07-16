Серж Гнабри: «Хочу снова выиграть все трофеи в «Баварии» – особенно Лигу чемпионов»

прокомментировал продление контракта с «Баварией».

«Я много думал о том, чего хочу как игрок на ближайшие несколько лет. И пришел к выводу, что мне хочется остаться в «Баварии», снова выиграть здесь все и что-то испытать – прежде всего, еще раз отпраздновать победу в Лиге чемпионов, но на этот раз с нашими болельщиками.

– особенное место, здесь я могу играть со своими друзьями на самом высоком уровне. В другом клубе я бы такого точно не испытал. Хочу снова переживать прекрасные моменты здесь, а не где-то еще. Жажда больших титулов никуда не исчезнет», – сказал вингер.

Гнабри выступает за мюнхенский клуб с 2017 года. В его составе немец четырежды выигрывал чемпионат Германии, два раза – Кубок страны, трижды Суперкубок Германии, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.