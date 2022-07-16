Эдуар Менди: «Смотрю на Холанда так же, как на Бентеке. Нет большой разницы между «Ман Сити» и «Пэлас». Нужно быть сосредоточенным с каждым»

Эдуар Менди не переживает из-за прихода Эрлинга Холанда в АПЛ.
«Я готовлюсь, много готовлюсь. Суть не в конкретном нападающем или команде – нужно быть сосредоточенным с каждым нападающим, каждой командой, чтобы победить.
Я смотрю на Холанда так же, как, скажем, на Бентеке из «Пэлас» – нет большой разницы между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Нужно быть сконцентрированным, потому что это нападающий, он может забить.
Так что я готовлюсь. Много», – сказал вратарь «Челси».
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