Эдуар Менди: «Смотрю на Холанда так же, как на Бентеке. Нет большой разницы между «Ман Сити» и «Пэлас». Нужно быть сосредоточенным с каждым»

Эдуар Менди не переживает из-за прихода в .

«Я готовлюсь, много готовлюсь. Суть не в конкретном нападающем или команде – нужно быть сосредоточенным с каждым нападающим, каждой командой, чтобы победить.

Я смотрю на Холанда так же, как, скажем, на Бентеке из «Пэлас» – нет большой разницы между и . Нужно быть сконцентрированным, потому что это нападающий, он может забить.

Так что я готовлюсь. Много», – сказал вратарь .

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