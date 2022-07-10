Холанд о 1-м сезоне в «Ман Сити»: «Хочу получить удовольствие. Когда я его получаю, то забиваю голы и выигрываю матчи»

Нападающий Эрлинг Холанд прокомментировал переход в «Манчестер Сити».

«Мне очень приятно, и я уверен, что мы славно проведем время вместе. Ожидания от этого сезона – познакомиться с командой, наладить контакт и получать удовольствие. Когда я получаю удовольствие, то забиваю голы и выигрываю матчи.

Надеюсь, предсезонная подготовка пройдет поскорее – и мы сможем перейти к важным матчам. У нас потрясающая команда, и мне нужно просто продолжать работать и понемногу прибавлять.

Будет здорово. Мой отец играл здесь несколько лет, и приятно повторить то, что когда-то делал он. Это нечто особенное.

Я играл против полтора года назад, это были особенные матчи. Также я смотрел все игры команды», – сказал Холанд.