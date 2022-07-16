Быстров о ситуации в «Спартаке»: «Дебилизм в тяжелой форме. Такие команды никогда не будут чемпионами»

назвал ситуацию в «Спартаке» дебилизмом.

– У «Спартака» за три дня до старта уходит спортивный директор. Вас это удивило?

– Мостовой сказал, что это цирк, а от меня напишите, что это дебилизм в тяжелой форме. Нас кормят обещаниями, что мы узнаем, какие задачи ставит «Спартак», и тут же Каттани уходит, до этого крича: «Я привел великолепного тренера, которого никто не знает. Буду отвечать за результат, если что, с ним уйду».

Понимаете, да? Он стоял за тренера, а перед началом сезона взял и ласты свинтил.

– Подставил?

– Естественно. Тренер остался без всякой поддержки. Единственный, кто привел его в клуб, ушел. И почему-то такие истории происходят только со «Спартаком». Подобное даже в «Урале» трудно представить! Нигде не получится!

Я реально не пойму, как такое возможно. С кого теперь требовать? «Спартак» объявляет, что нужно быть в тройке, а проходит три тура – они 10-е. Кто должен отвечать?

В командах, в которых такое происходит, никогда не будет чемпионства. Когда футболистам становится тяжело – они забивают то на президента, то на тренера, то на спортивного директора, то сами на себя.

– «Спартак» собирается поддерживать связь с Каттани. Возможно ли вообще удаленно консультировать клуб?

– Полные дебилы! Если такая мысль даже придет в голову – это уму непостижимо. Человек ушел. Вы, что, издеваетесь? Какие консультации? Консультировать у нас может только Романцев – и то по-своему.

Честно, смешно это слышать. Как и про другого консультанта Федуна [Камоцци]. Кто это такие и что они вообще делают? Просто ужас.

Я иногда читаю новости и удивляюсь. И при этом они постоянно жалуются. Все им не так. Вы займитесь своей командой и посмотрите, какие трансферы делаете и сколько денег тратите на псевдофутболистов, которые не могут три раза пробежать по бровке и обыграть соперника! – заявил бывший игрок и «Зенита».