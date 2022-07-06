Форвард «Рубина» Фамейе о расизме: «Главное – это любовь. Зачем оценивать человека по цвету кожи? Мы в 21-м веке»

Ганский игрок «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал о случае расизма в России.

– В российском волейболе недавно была ситуация, когда тренер назвал игрока другой команды обезьяной, когда давал установку. В вашей российской карьере что-то такое случалось?

– Было. В «Оренбурге» один игрок позволил себе похожее слово. Я не буду его называть, но, конечно, тогда я удивился. Я посмотрел на него и подумал: «Мы в 21-м веке, жизнь сильно изменилась, а в голове у людей такие предрассудки».

Главное – это любовь. Зачем оценивать человека по цвету его кожи? Было обидно слышать такое от партнера по команде, так как я всегда горжусь тем, кем я являюсь, и я уважаю людей за то, кем являются они, и я очень уважаю тех, с кем играю. Но я принял это спокойно. Такие вещи меня не выбивают, – сказал нападающий.

Фамейе играл за с 2019 года, летом 2022-го стал футболистом .