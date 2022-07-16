«Арсенал» и «Ман Сити» договорились о трансфере Зинченко за 30 млн фунтов

«Арсенал» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Александра Зинченко.
Клубы устно согласовали трансфер украинца за сумму около 30 млн фунтов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Канониры» обсуждают с 25-летним игроком условия контракта: зарплату и срок соглашения.
За сборную Украины Зинченко чаще играет в полузащите, но в «Манчестер Сити» он обычно действует на позиции левого защитника.
В минувшем сезоне футболист отыграл 28 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах и сделал 6 голевых передач. Его статистика доступна здесь.