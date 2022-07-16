«Арсенал» и «Ман Сити» договорились о трансфере Зинченко за 30 млн фунтов

и «Манчестер Сити» договорились о трансфере .

Клубы устно согласовали трансфер украинца за сумму около 30 млн фунтов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Канониры» обсуждают с 25-летним игроком условия контракта: зарплату и срок соглашения.

За сборную Украины Зинченко чаще играет в полузащите, но в «Манчестер Сити» он обычно действует на позиции левого защитника.

В минувшем сезоне футболист отыграл 28 матчей за во всех турнирах и сделал 6 голевых передач. Его статистика доступна здесь.