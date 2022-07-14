«Арсенал» ведет переговоры по Зинченко с «Ман Сити». Его трансфер – приоритет

работает над трансфером из «Манчестер Сити».

The Atheltic пишет, что «горожане» готовы отпустить украинца, если их финансовые требования будут удовлетворены. Пока этого не произошло, но клубы продолжают переговоры по поводу возможной сделки.

Для «Арсенала» трансфер Зинченко стал приоритетом после того, как клуб упустил защитника Лисандро Мартинеса, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Также «канонирам» еще предстоит договориться с Зинченко по условиям личного контракта. Александр работал с нынешним тренером «Арсенала» Микелем Артетой, когда он был ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

За сборную Зинченко чаще играет в полузащите, но в «Манчестер Сити» он обычно играет левого защитника.

В минувшем сезоне 25-летний футболист отыграл 28 матчей за во всех турнирах и сделал 6 голевых передач. Его статистика доступна здесь.