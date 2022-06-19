«Бавария» ведет переговоры по Лаймеру. «Лейпциг» предпочтет продать хавбека за рубеж

Полузащитник Конрад Лаймер может покинуть этим летом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, о приобретении хавбека просит главный тренер «Баварии» .

Мюнхенцы ведут с «Лейпцигом» переговоры и не намерены отступать, хотя «Ред Булл» предпочел бы продать футболиста в другую страну.

В минувшем сезоне Лаймер провел 26 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мане переходит в «Баварию»: «Ливерпуль» получит 32+9 млн, Садьо подпишет 3-летний контракт