«Бавария» ведет переговоры по Лаймеру. «Лейпциг» предпочтет продать хавбека за рубеж

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Полузащитник Конрад Лаймер может покинуть «Лейпциг» этим летом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, о приобретении хавбека просит главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Мюнхенцы ведут с «Лейпцигом» переговоры и не намерены отступать, хотя «Ред Булл» предпочел бы продать футболиста в другую страну.

В минувшем сезоне Лаймер провел 26 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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