Скауты «МЮ» просматривали Эриксена и Лаймера на матче Австрия – Дания

просматривал двоих игроков на матче сборных Австрии и (1:2).

Скауты английского клуба посетили матч Лиги наций с целью понаблюдать за игрой датского хавбека и полузащитника австрийцев .

Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет пригласить в команду Эриксена, который в скором времени станет свободным агентом по истечении срока контракта с .

На Лаймера, который выступает за «РБ Лейпциг», помимо «Юнайтед», также претендуют и .