Скауты «МЮ» просматривали Эриксена и Лаймера на матче Австрия – Дания

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«Манчестер Юнайтед» просматривал двоих игроков на матче сборных Австрии и Дании (1:2).

Скауты английского клуба посетили матч Лиги наций с целью понаблюдать за игрой датского хавбека Кристиана Эриксена и полузащитника австрийцев Конрада Лаймера.

Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет пригласить в команду Эриксена, который в скором времени станет свободным агентом по истечении срока контракта с «Брентфордом».

На Лаймера, который выступает за «РБ Лейпциг», помимо «Юнайтед», также претендуют «Тоттенхэм» и «Бавария».

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