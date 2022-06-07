Скауты «МЮ» просматривали Эриксена и Лаймера на матче Австрия – Дания

«Манчестер Юнайтед» просматривал двоих игроков на матче сборных Австрии и Дании (1:2).
Скауты английского клуба посетили матч Лиги наций с целью понаблюдать за игрой датского хавбека Кристиана Эриксена и полузащитника австрийцев Конрада Лаймера.
Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет пригласить в команду Эриксена, который в скором времени станет свободным агентом по истечении срока контракта с «Брентфордом».
На Лаймера, который выступает за «РБ Лейпциг», помимо «Юнайтед», также претендуют «Тоттенхэм» и «Бавария».