Алан Дзагоев: «Есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты интересны»

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Алан Дзагоев может может продолжить карьеру в Турции или Объединенных Арабских Эмиратах.

«Чувствую себя отлично, тренируюсь ежедневно и поддерживаю форму. С физическим состоянием тоже все в порядке.

Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны. Мы ведем переговоры», – сказал бывший футболист ЦСКА.

В мае Дзагоев и московский клуб договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

Дзагоев казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя

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