Алан Дзагоев: «Есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты интересны»

Алан Дзагоев может может продолжить карьеру в Турции или Объединенных Арабских Эмиратах.
«Чувствую себя отлично, тренируюсь ежедневно и поддерживаю форму. С физическим состоянием тоже все в порядке.
Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны. Мы ведем переговоры», – сказал бывший футболист ЦСКА.
В мае Дзагоев и московский клуб договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.
Дзагоев казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя