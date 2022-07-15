Алан Дзагоев: «Есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты интересны»

может может продолжить карьеру в Турции или Объединенных Арабских Эмиратах.

«Чувствую себя отлично, тренируюсь ежедневно и поддерживаю форму. С физическим состоянием тоже все в порядке.

Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны. Мы ведем переговоры», – сказал бывший футболист .

В мае Дзагоев и московский клуб договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

Дзагоев казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя