Алан Дзагоев: «Не думал об уходе из ЦСКА этим летом, но так случилось. Считал, тут и закончу карьеру»

Полузащитник Алан Дзагоев высказался об уходе из .

«Я не думал о том, что уйду из ЦСКА этим летом, но так случилось. Я уже примерно понимал, что происходит, и был готов к этому.

С моей стороны вопросов нет, мы спокойно пообщались – сначала с Бабаевым, потом вместе зашли к Гинеру. Сказали друг другу спасибо. Когда вышел после разговора, ком в горле присутствовал.

За четырнадцать лет было много хороших моментов: три чемпионства, кубки, победы в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Думал, что в ЦСКА и закончу карьеру. Но сейчас нужно перелистнуть эту страницу и идти дальше», – сказал Дзагоев.

Дзагоев казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя