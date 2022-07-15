Дмитрий Живоглядов: «Локо» – гранд российского футбола, всегда должен бороться за первые места»

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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от нового розыгрыша РПЛ.

– Весной «Локомотив» стал шестым, но это был переходный сезон – с новой стратегией, сменой тренера и состава. За что поборетесь в новом чемпионате?

– Я уже много раз говорил, что «Локомотив» – гранд российского футбола, который всегда должен бороться за первые места, еврокубковую зону. Другого выхода просто не существует.

Если не верить в чемпионство, то к чему это все? Мы – верим. И обязательно поборемся. А весной посмотрим, что получилось, – сказал Живоглядов.

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