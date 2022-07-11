«Шальке» не продал «Локомотиву» форварда Бюльтера. Директор немецкого клуба заявил, что предложений и не было: «Это сумасшествие»

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Форвард «Шальке» Мариус Бюльтер не перейдет в «Локомотив».

По сведениям «РБ Спорт», немецкий клуб отклонил предложение о трансфере 29-летнего нападающего, поскольку главный тренер Франк Крамер рассчитывает на игрока.

«Правдивость информации – 0,00000000%. Это сумасшествие. В «Шальке» даже не поступало предложений от «Локомотива» по возможному переходу Бюльтера.

Но если вдруг «Локомотив» направит предложение, то без разговоров отвечу – нет. Бюльтер останется в «Шальке», – отметил для «Чемпионата» спортивный директор гельзенкирхенцев Рувен Шредер.

Во втором дивизионе Германии Бюльтер забил 10 голов и отдал 13 голевых пасов за 32 матча.

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