Гендиректор «Спартака» о целях на сезон: «Золото РПЛ и победа в Кубке. Других целей у клуба не будет никогда»

Теги Спартак премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Евгений Мележиков Футбол

Гендиректор «Спартака» рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.

«Совет директоров определил цель «Спартака» на сезон. Это золотые медали в чемпионате и победа в Кубке России. Других целей у клуба не будет никогда.

Задача – максимальная концентрация на всей длинной дистанции и работа на результат в каждом матче», – сказал Евгений Мележиков.

В минувшем сезоне «Спартак» занял 10-е место в таблице РПЛ и стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России.

Несколько дней назад команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 0:4.

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