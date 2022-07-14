Гендиректор «Спартака» о целях на сезон: «Золото РПЛ и победа в Кубке. Других целей у клуба не будет никогда»

Гендиректор рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.

«Совет директоров определил цель «Спартака» на сезон. Это золотые медали в чемпионате и победа в Кубке России. Других целей у клуба не будет никогда.

Задача – максимальная концентрация на всей длинной дистанции и работа на результат в каждом матче», – сказал .

В минувшем сезоне «Спартак» занял 10-е место в таблице и стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России.

Несколько дней назад команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 0:4.