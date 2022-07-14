Гендиректор «Спартака» о целях на сезон: «Золото РПЛ и победа в Кубке. Других целей у клуба не будет никогда»

Гендиректор «Спартака» рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.
«Совет директоров определил цель «Спартака» на сезон. Это золотые медали в чемпионате и победа в Кубке России. Других целей у клуба не будет никогда.
Задача – максимальная концентрация на всей длинной дистанции и работа на результат в каждом матче», – сказал Евгений Мележиков.
В минувшем сезоне «Спартак» занял 10-е место в таблице РПЛ и стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России.
Несколько дней назад команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 0:4.