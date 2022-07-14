Агент де Йонга попросил «МЮ» не тратить время. Френки наотрез отказывается переходить (Diario Sport)

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Агент хавбека «Барселоны» Френки де Йонга недоволен попытками «МЮ» подписать игрока.

По информации Diario Sport, в среду Али Дурсун встретился с управляющим директором «Манчестер Юнайтед» Ричардом Арнольдом и спортивным директором Джоном Мерто в одном из отелей Барселоны.

В ходе разговора представитель футболиста в очередной раз отклонил предложение перейти в клуб АПЛ и попросил руководство манкунианцев не тратить время и перестать настаивать на трансфере.

Утверждается, что игрок не отказывается покидать «Барселону» – он отказывается переходить именно в «Юнайтед».

Тем временем «Барселона» сама продолжает оказывать давление на де Йонга с целью заработать на его скорейшем уходе. Как сообщалось ранее, она надеется продать его «МЮ» до конца недели.

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