Агент де Йонга попросил «МЮ» не тратить время. Френки наотрез отказывается переходить (Diario Sport)

Агент хавбека «Барселоны» Френки де Йонга недоволен попытками «МЮ» подписать игрока.
По информации Diario Sport, в среду Али Дурсун встретился с управляющим директором «Манчестер Юнайтед» Ричардом Арнольдом и спортивным директором Джоном Мерто в одном из отелей Барселоны.
В ходе разговора представитель футболиста в очередной раз отклонил предложение перейти в клуб АПЛ и попросил руководство манкунианцев не тратить время и перестать настаивать на трансфере.
Утверждается, что игрок не отказывается покидать «Барселону» – он отказывается переходить именно в «Юнайтед».
Тем временем «Барселона» сама продолжает оказывать давление на де Йонга с целью заработать на его скорейшем уходе. Как сообщалось ранее, она надеется продать его «МЮ» до конца недели.