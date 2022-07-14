Губерниев об отстранении россиян: «Наш спорт будет деградировать. В хоккее будем начинать с какого-нибудь ЧМ группы D, если все наладится»

высказался о влиянии отстранения россиян от международных соревнований.

«Мы сейчас с лучшими соревноваться не сможем. Хотим мы этого или нет, наш спорт будет деградировать, вопрос – насколько? Мы вот сейчас говорим, что все наладится – как? У вас есть ответ? У меня пока нет.

Значит, это вопрос, скажем, как в хоккее. Давайте рассуждать, что будет дальше: допустим, через несколько лет вдруг все наладится, тогда, значит, мы в хоккее, видимо, начнем с какого-нибудь чемпионата мира группы D, потом будет C, потом B и только потом тот самый чемпионат, где мы долгое время играли.

Это потеря квот в том же биатлоне. Если когда-нибудь мы вернемся, я очень на это надеюсь, у нас будут на Кубке мира не шестеро, не пятеро выступать, а два человека, может быть, даже один. Пройдет сезон – добавится еще один, потом еще один и так далее, и так далее.

Сейчас, например, если бы у меня подрастал ребенок, которому было бы лет 15, и он был бы кандидатом в ту или иную сборную России, я вот, честно говоря, не знаю, какие слова для него нужно находить, чтобы у него была мотивация. Потому что мы и так в легкой атлетике едва ли не поколение потеряли после всех тех допинговых историй», – сказал Губерниев в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.