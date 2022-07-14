«Химки» подписали экс-игроков «Спартака» Зуева и Давыдова. Дениса представили в футболке Месси

Два бывших футболиста «Спартака» присоединились к «Химкам».

Подмосковный клуб объявил о заключении контрактов с хавбеком Александром Зуевым и форвардом . Соглашение с первым рассчитано на до лета 2024 года, со вторым – на сезон.

Зуев в начале июля расторг контракт с . В прошлом сезоне полузащитник провел 17 матчей в , отдав два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fckhimki.com

Давыдов минувший сезон провел в клубе и забил 13 мячей за 24 игры в дивизионе ФНЛ. Детальнее его показатели можно изучить тут.

В ролике «Химок» Давыдов появляется в футболке сборной Аргентины с фамилией Месси на спине. В 2014 году владелец «Спартака» Леонид Федун говорил, что в клубе растет «юный Месси».