«Химки» подписали экс-игроков «Спартака» Зуева и Давыдова. Дениса представили в футболке Месси

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Два бывших футболиста «Спартака» присоединились к «Химкам».

Подмосковный клуб объявил о заключении контрактов с хавбеком Александром Зуевым и форвардом Денисом Давыдовым. Соглашение с первым рассчитано на до лета 2024 года, со вторым – на сезон.

Зуев в начале июля расторг контракт с «Рубином». В прошлом сезоне полузащитник провел 17 матчей в РПЛ, отдав два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fckhimki.com

Давыдов минувший сезон провел в клубе «Знамя Труда» и забил 13 мячей за 24 игры в Олимп-II дивизионе ФНЛ. Детальнее его показатели можно изучить тут.

В ролике «Химок» Давыдов появляется в футболке сборной Аргентины с фамилией Месси на спине. В 2014 году владелец «Спартака» Леонид Федун говорил, что в клубе растет «юный Месси».

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