«Химки» подписали экс-игроков «Спартака» Зуева и Давыдова. Дениса представили в футболке Месси

Два бывших футболиста «Спартака» присоединились к «Химкам».
Подмосковный клуб объявил о заключении контрактов с хавбеком Александром Зуевым и форвардом Денисом Давыдовым. Соглашение с первым рассчитано на до лета 2024 года, со вторым – на сезон.
Зуев в начале июля расторг контракт с «Рубином». В прошлом сезоне полузащитник провел 17 матчей в РПЛ, отдав два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: fckhimki.com
Давыдов минувший сезон провел в клубе «Знамя Труда» и забил 13 мячей за 24 игры в Олимп-II дивизионе ФНЛ. Детальнее его показатели можно изучить тут.
В ролике «Химок» Давыдов появляется в футболке сборной Аргентины с фамилией Месси на спине. В 2014 году владелец «Спартака» Леонид Федун говорил, что в клубе растет «юный Месси».