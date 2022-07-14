Дембеле о контракте до 2024-го: «Всегда хотел остаться, о «Барсе» я мечтал с детства. Хочу бороться за победу в Ла Лиге и ЛЧ»

Вингер Усман Дембеле прокомментировал продление контракта с «Барселоной» до 2024 года.

«Я всегда хотел остаться. Об этом я говорил и президенту, и тренеру. Потребовалось много времени, но теперь все довольны.

Это очень радостный день, я с детства мечтал о «Барселоне» и с нетерпением жду начала нового сезона, желая помочь команде завоевать трофеи.

Я хочу бороться за победу в и Лиге чемпионов. Выиграть ЛЧ – моя мечта, и ради нее я на все готов.

Многие в этом клубе мне помогали. Первые три года выдались тяжелыми, но сейчас все верят в меня, так что я чувствую себя гораздо лучше», – сказал Дембеле.