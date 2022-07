Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе резко высказалась в адрес американского журналиста и автора блога The Skating Lesson Дейва Лиза.

«Дейв, ты полное дерьмо (в оригинале тренер написала «you so full of shit», что также может предполагать значение «твои слова ничего не стоят» – Sports.ru). У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился.

Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе», – написала Тутберидзе в комментариях под одним из постов The Skating Lesson в соцсети.

«Судя по времени ответа, Этери наслаждалась последним выпуском As The Blade Turns (название передачи на канале The Skating Lesson – Sports.ru)», – отметил Лиз, имея в виду, что Тутберидзе прокомментировала пост спустя две недели.

В своих прошлых публикациях американец неоднократно обсуждал темы, связанные с Тутберидзе, а также с ее дочерью – фигуристкой Дианой Дэвис.

«Тутберидзе преступно гениальна». Интервью американского журналиста, который раздражает нашу фигурку