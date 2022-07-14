РФС ужесточил наказания за оскорбление судей. За мат игрока дисквалифицируют от 2 до 4 матчей, за плевок – на 6, за повторные нарушения – бан в два раза дольше

ужесточил наказания за оскорбление арбитров.

По инициативе судейского комитета РФС и департамента судейства в дисциплинарный регламент внесены поправки, касающиеся рецидивов, – повторных нарушений против официальных лиц матчей, сообщает .

Теперь «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей, а за повторное нарушение в течение сезона дисквалификацией от четырех до восьми матчей».

За плевок в судью игрок или представитель клуба дисквалифицируется на шесть матчей, повторное такое нарушение приведет к пропуску 12 игр. Такие же наказания полагаются за умышленный толчок судьи либо умышленный удар мячом.

Попытка оказания физического воздействия наказывается дисквалификацией на срок от трех до шести матчей, а за повторное нарушение в течение сезона дисквалификацией на срок от шести до 12 игр.

Оказание физического воздействия (за исключением умышленного толчка) на официальное лицо матча, совершенное игроком, наказывается дисквалификацией на срок от шести месяцев до двух лет и штрафом. Официальное лицо клуба в этом случае наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности на такой же срок.